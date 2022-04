© Volkswagen



Silke Bagschik, VWs Vertriebs- und Marketingleiterin für die ID-Reihe, präsentierte im April 2022 bei einem Event in Paris Leistungsdaten zum MEB-Baukasten, die nicht zum aktuellen Setup passten. Steht also ein Update der Elektro-Plattform an? Ja. Und Nein. Denn die Bagschick-Zahlen sind eigentlich gar kein Update, sondern ein Blick in den MEB-Produktfahrplan.