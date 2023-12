Zu Gast in unserem Studio war diesmal Heidrun Müller. Die leidenschaftliche Camperin und Owning Managerin vom Campingpark Gitzenweiler Hof erzählt von Ihrer Arbeit, wie es ist einen Campingbetrieb zu leiten und von den Gästen.

Der Podcast CLEVER CAMPEN, ein Joint-Venture der Redaktionen CARAVANING und promobil, ist ein Podcast für Campingkultur. Jeden Monat gibt es ein neues Thema, rund um Campingplatz, Fahrzeuge, Wohnwagen, Roadtrips und Co.

Dieses Mal wird es menschlich: Wir unterhalten uns mit Heidrun Müller vom Campingpark Gitzenweiler Hof über, Politik, den Campingboom und was sie liebt und was sie nervt an ihrem Job.

Im Gespräch mit Heidrun Müller vom Campingpark Gitzenweiler Hof

In der aktuellen Folge des Podcast CLEVER CAMPEN blicken Moderatorin Isabell Krautberger und Moderator Timo Großhans mal hinter die Kulissen eines großen Campingbetriebs mit rund 250.000 Übernachtungen im Jahr. Wir haben Heidrun Müller zu Gast, die seit Jahrzehnten in der Campingbranche eine umtriebige Person ist, die sich einmischt, die für das Camping in der Politik und bei den Herstellern einsteht und die dabei kein Blatt vor den Mund nimmt.

Herkunft und Leidenschaft

Heidrun Müller ist Chefin des Campingparks Gitzenweiler Hof. Sie ist Owning Managerin, also auch Inhaberin. Sie ist in der ganzen Campingbranche umtriebig, ist in der Politik für die Branche aktiv und ihr Platz gehört in Süddeutschland zu den Aushängeschildern der Campingbetriebe.

Wir reden mit ihr darüber, wie sie vor Jahrzehnten plötzlich Besitzerin des Campingparks wurde und warum sich der Platz nahe Lindau so gut entwickeln konnte, obwohl er gar nicht direkt am Bodenseeufer liegt.

Außerdem sprechen wir mit ihr über ihre Leidenschaft und darüber wie es ist Gastgeberin zu sein und was man heute alles bieten muss und mag. Nicht zuletzt geht es auch um die Ansprüche, die Gäste heute an einen Campingbetrieb haben.

Corona, Politik & Steuern

Wir reden über die Herausforderungen während der Corona-Zeit und darüber, wie sich die Menschen, die Gesellschaft und damit eben auch die Camper geändert haben. Heidrun Müller verrät, welche Gäste sie liebt und welchen 0,01 Prozent der Gäste sie empfiehlt, sich woanders einen Urlaubsort zu suchen.

Interessant ist, was Heidrun Müller aus Sicht einer Campingplatzbetreiberin zu langfristigen Buchungszeiten und ausgebuchten Campingplätzen zu sagen hat und was steigende Stornierungszahlen seitens der Gäste für ihren Betrieb bedeuten.

Durch das Gespräch mit Heidrun Müller lernt man als Camperin und Camper die Kehrseite der Medaille kennen und das ist äußerst interessant. Viel Spaß beim Zuhören und Anschauen.

Über den CLEVER-CAMPEN-Podcast:

ExpertInnen-Tipps fürs Campen, Campingtrends für Wohnmobil- und WohnwagenfahrerInnen und Inspiration für den nächsten Urlaub – im CLEVER-CAMPEN-Podcast geht's ums Reisen mit Wohnmobil, Campervan, Caravan oder Zelt. Für die bunte Mischung aus Infos, Fakten und Unterhaltung sorgen dabei die RedakteurInnen von promobil und CARAVANING Isabell Krautberger und Tibor Kovacs-Vass. Fragen, Wünsche und Anregungen gerne jederzeit an podcast@clever-campen.de.

Datenschutzhinweis: Wenn Sie uns eine Anfrage stellen oder ein Feedback geben, speichern wir Ihre Kontaktdaten und Ihren Text (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Ihre Zuschrift hilft uns, unser Informationsangebot in unseren Medien zu verbessern. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wir behalten uns vor, Ihre Zuschrift zusammen mit Ihrem Namen in unseren Zeitschriften promobil und CARAVANING und gegebenenfalls auch auf unserer Website www.promobil.de und www.caravaning.de zu veröffentlichen. Sie können der Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen (datenschutz@motorpresse.de). Wir werden dann die gespeicherten Daten umgehend löschen. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten spätestens nach Ablauf eines halben Jahres bzw. im Falle einer Veröffentlichung im Internet, wenn wir der Ansicht sind, dass die Frage nicht mehr interessant für unsere Nutzer ist. Mehr zum Datenschutz unter www.promobil.de/datenschutz.