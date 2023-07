Mit dem ID.Buzz bringt VW das Bulli-Feeling ins elektrische Zeitalter. Wie schlagen sich Elektrovan und Campingbox in der Praxis? Multimedia-Redakteur Patric Otto hat es getestet.

Der ID.Buzz weckt bei vielen den Wunsch nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Wer nicht auf den ID.California, der erst für 2025 angekündigt ist, warten möchte und die Alltagstauglichkeit im Fahrzeug erhalten will, kann zur BusBox-4 von Ququq greifen. Doch kann der Buzz tatsächlich campen? Wir haben es ausprobiert.

Der ID.Buzz fällt auf

Wir, das bedeutet meine Partnerin und ich. Als Video-Producer für unseren Clever Campen YouTube-Kanal sehe ich viele Camper im Arbeitsalltag. Der ID.Buzz allerdings versprüht einen besonderen Charme und schon die ersten Kilometer im Gelb-Weißen Stromer belegen das Gefühl. Autofahrer winken, Fußgänger grinsen und ich selbst fühle mich in dem elektrischen Bus einfach wohl.

So surren wir mit dem ID.Buzz von Stuttgart in Richtung Jagsttal bei Heilbronn. Das Ziel: eine entspannte Nacht in der Natur. Laden ist auf diesem Trip kein großes Thema. Mit 364 km Reichweite und 170 kW Ladeleistung wäre sogar geduldiges Reisen über lange Strecken möglich.

Mit im Gepäck: die BusBox-4 von Ququq. Die mittlerweile 3.190 Euro teure Möbelbox (zur Einführung war sie günstiger) soll uns das Leben die nächsten zwei Tage bereichern. Selbstverständlich ersetzt sie keinen vollwertig ausgebauten Camper. Doch das ist ohnehin nicht unser Stil. Da wir sonst im Zelt oder im Hochdachkombi unterwegs sind, ist der gut ausgestattete ID.Buzz mit der BusBox-4 für uns schon fast Luxus.

Das bietet die Box

Die Box besteht aus zwei ausziehbaren Schlitten. Die bieten Platz für das im Lieferumfang enthaltene Küchenmodul mit Zwei-Flammen-Gaskocher und die extra erhältliche Kühlbox. Daneben findet sich ein Fach mit genügend Raum für zwei 10-Liter-Wasserkanister, Campingstühle und weiteres Zubehör.

Kochen lässt sich mit der Box gut. Die Klappe dient dabei als Abstellfläche. Nur den Auszug der Kühlbox würden wir nicht in der Mitte, sondern auf der rechten Seite anbringen. Das macht zum einen die Kabelführung zum 12-Volt-Anschluss leichter und erleichtert zum anderen das Prozedere beim Kochen.

Erholsamer Schlaf

Auf der Box ist das 125-x-195-cm-große Klappbett angebracht, das sich mit ein wenig Übung selbst allein leicht umklappen lässt. Die 10 cm dicke, 3-teilige Kaltschaummatratze bietet trotz sichtbarer Spalten erstaunlich guten Schlafkomfort.

Zu zweit finden wir im Bett genügend Platz. Handy, Schlüssel und andere Utensilien für die Nacht lassen sich in praktischen Fächern unter den hinteren Fenstern verstauen. Weil wir nicht daran denken, die Innenraumüberwachung des ID.Buzz auszuschalten, reißt uns die Alarmanlage plötzlich sehr unsanft aus dem Schlaf.

Kleine Widrigkeiten

Ein Manko: Die Liegefläche befindet sich auf Höhe der Scheiben, was dazu führt, dass wir uns trotz getönter Scheiben wie auf dem Präsentierteller fühlen. Hier wäre eine Verdunklung eine sinnvolle Ergänzung.

Durch die Box verliert der ID.Buzz deutlich an Stauraum. Das Gepäck, das bis dahin seinen Platz auf der Rückbank hatte, wandert in den Fußraum. Für Kurztrips kein Problem, auf langen Reisen führt das allerdings schnell zu Chaos im Bus. Eine Lösung können hier Fenstertaschen sein. Die könnten gleichzeitig als Verdunklung dienen.

Bei Regen werden der Aufbau und Einstieg eine Herausforderung. Mit diesem kämpfen jedoch die meisten Mini-Camper. Neben der Nässe von oben ist die Atemluft ein Thema. Da sich im ID.Buzz die Fenster hinten nicht öffnen lassen, würden wir beim Kauf dieser Van-Box-Kombi auf jeden Fall zumindest Lüftungsgitter für die Scheiben vorn besorgen.

Vorteile und Nachteile

(+) Alltagstauglichkeit und Camping vereint (+) solide Verarbeitung und stabiler Klappmechanismus (+) bequemes Bett für zwei Personen

(-) wenig Stauraum abseits von Küchenmaterial (-) unklare Kabelführung der Kühlbox (-) für Schlechtwetter mäßig geeignet

ID.Buzz: Daten und Preis

E-Motor-Leistung : 150 kW

: 150 kW Energiegehalt brutto : 82,0 kWh

: 82,0 kWh Systemleistung : 150 kW / 204 PS

: 150 kW / 204 PS Reichweite : 364 km

: 364 km Leergewicht: 2474 kg

2474 kg Länge/Breite/Höhe : 4,71 x 1,99 x 1,93 m

: 4,71 x 1,99 x 1,93 m Grundpreis: 64.581 Euro

Ququq BusBox-4: Daten und Preis