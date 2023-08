Sterckeman aus Frankreich stellt sein Programm um und verschlankt seine Modellauswahl. Ab sofort wird es nur noch die drei Baureihen Easy, Sport Edition und Open Edition geben.

Neu ist, dass der kleinste und kompakteste Wohnwagen Sterckeman Easy 350CP E nun ganz ohne Gasflaschen auskommt. Gleiches gilt für das baugleiche Modell der Schwestermarke Caravelair. Dort rollt der Alba 350 E ab sofort elektrisch vom Band.

Neuer rein elektrischer Grundriss Sterckeman 350CP E

Sieben Grundrisse umfasst die Easy Baureihe. Vom Induktionskochfeld in der Küche, über die optionale Klimaanlage bis zum Kühlschrank läuft im kompaktesten Einsteigermodell Sterckeman 350 CP E jetzt also alles mit Strom. Allerdings wird es für das elektrische Modell keine Heizung, auch nicht als Option, geben.

Der gesamte Wohnwagen ist ohne Deichsel gerade einmal 3,50 Meter lang und wiegt leer nur 770 kg. Und dennoch hat der kleinste Grundriss für Paare oder Alleinreisende alles an Bord, was man so für einen Campingurlaub braucht.

Schlafen & Wohnen im Sterckeman Easy 350 CP

Besonders an diesem Grundriss ist vor allem das Bett und die auf gleicher Höhe davor liegende Sitzgruppe. Das quer im Bug verbaute Doppelbett misst 1,38 x 1,9 Meter. Vor dem Doppelbett befindet sich die Sitzgruppe mit zwei sich gegenüberliegenden Längssitzbänken und einem runden Tisch.

Durch den Umbau der Sitzgruppe lässt sich das Bett in drei verschiedene Positionen bringen. Entweder man baut sich einen dritten Schlafplatz ebenfalls quer in den Wohnwagen oder man verlängert das Bett und kann nun auch längs, wahlweise im Doppel- oder in Einzelbetten, im Bug schlafen. Hierzu wird der Tisch in einer speziellen Halterung im Schrank untergebracht und das Bett umgebaut. Nutzt man es so in Fahrtrichtung, ergibt sich ein Bettmaß von 1,90 Meter Breite und 1,95 bis 2,05 Meter Länge. Diese Option ist vor allem für groß gewachsene Camperinnen und Camper interessant.

An der Stirnseite des Bugs über dem Bett finden Reisende zwei große Oberschränke für Kleidung und Reisegepäck. An Kopf- und Fußseite lassen Fenster Licht in den Wohnwagen. Oberhalb der Gardinenstangen verbaut, findet man auf beiden Seiten ein offenes Regal. Und auch kurz oberhalb des Bettes gibt es eine offene Ablage.

Küche & Bad

Im Heck verbaut Sterckeman eine schmale Küchenzeile mit Induktionskochfeld und einen 85-Liter-Kühlschrank. Platz für Geschirr und Besteck findet sich in den beiden Stauschränken oberhalb der Küche und in den Schubladen und Fächern im Küchenblock.

Daneben befindet sich das kompakte Bad mit Banktoilette und Waschbecken. Der Frischwassertank fasst allerdings gerade einmal 12 Liter. Daher muss die morgendliche Wäsche recht kurz ausfallen. Der Tank ist im Schrank zwischen Bad und Sitzgruppe zu finden.

Sterckeman Easy 350 CP E im Überblick