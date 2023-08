Mit einem Prototyp zeigt Reimo, welche Ideen die EntwicklerInnen für den Multivan in petto haben. Erst kurz vor dem Caravan Salon hatte VW den neuen California auf Basis des Multivan gezeigt. Auf der Messe gab es dann auch auf dem Reimo-Stand einen kompakten Campervan auf Multivan.

Bisher gibt es noch wenige Infos, erste Bilder sind da und auf der Messe konnten wir einen Blick in den Reimo-Multivan werfen.

Prototyp Reimo-Multivan

Mit dem Multivan-Prototyp startet Reimo in die nächste VW-Generation. Wer den Grundriss betrachtet, findet bekanntes. Eine Sitz-/Schlafbank in einem Schienensystem, eine Küchen- und Möbelzeile auf der Fahrerseite und drehbare Vordersitze. Dank der zweiten Schiebetüre des Multivan wird die Küche praktischerweise auch von außen erreichbar. So können die Wasserkanister etwa bequem entnommen und wieder befüllt oder geleert werden.

Im Heck gibt es im Ausbau noch weiteren Stauraum. Eine Besonderheit ist aber der spezielle Auszug für eine weitere Außenküche im Heck. Hier positioniert Reimo einen Zwei-Flammengasherd von Primus. Einer Koch-Session unter der aufgestellten Heckklappe steht also nichts im Wege. Einen Preis oder Details gibt es bisher nicht. Sobald wir Informationen dazu erhalten, werden wir den Artikel aktualisieren.

Reimo Trio Style

Ein schon bekanntes Familienmitglied der VW-Bulli-Crew ist der Trio Style. Wir haben den Trio-Style-Campervan auf T6 hier schon getestet.

Ob für den Beruf, den Alltag oder die Freizeit, der Reimo Trio Style soll ein Erstfahrzeug für jede Gelegenheit sein. Das 59.390 Euro teure Basismodell des Volkswagen Transporter Kombi T6.1 bietet schon ab Werk Bewegungsfreiheit für fünf bis sieben Passagiere (alle Sitzplätze mit Dreipunktgurten) und ausreichend Stauraum im Heck. Genauer gesagt bietet der kurze Radstand 565 bis 4.000 Liter und der lange Radstand 565 bis 4.800 Liter Gepäckraumvolumen. Für Transporte extrem sperriger Gegenstände kann die Sitzbank werkzeugfrei entnommen werden.

Optionales Schlaf- oder Hubdach

Dank Reimo verwandelt es sich in der Freizeit für zusätzliche 25.532,81 Euro zu einem Camping-Mobil mit zwei bis vier vollwertigen Schlafplätzen. Die ebene Schlaffläche misst 2,00 x 1,26 Meter. Das optionale Schlafdach Easy Fit bietet eine integrierte Isolation und Gasdruckfedern sowie eine Schlaffläche im Format ca. 1,95 x 1,20 Meter. Die Matratzenstärke beträgt ca. fünf Zentimeter. Für einen höheren Schlafkomfort lässt sich das Schlafdach serienmäßig mit einem Luxusbett mit Tellerfeder-Lattenrost ausstatten.

Die seitlichen drei Fenster sind mit Moskitoschutznetzen ausgestattet, die sich über einen Reißverschluss öffnen lassen. Eine bequeme Schlossverriegelung ist optional erhältlich. Noch mehr Komfort bietet das optionale Schlafdach mit einer Panorama Funktion (OpenSky) oder elektrischer Aufstellung. Optional ist auch ein Hubdach für mehr Stehhöhe im Fahrzeug erhältlich.

Neue Küchenzeile und mehr Platz für Fahrer

Die abgeschrägte Küchenzeile ist mit Zwei-Flammen-Kocher, Spüle und 39-Liter-Kompressor-Kühlschrank ausgestattet. Schubladen sorgen für zusätzlichen Stauraum. Die herausziehbare Brause kann außerhalb des Schiebefensters als Dusche genutzt werden.

Ein drehbarer Beifahrersitz ist serienmäßig, optional ist der Fahrersitz auf einer Drehkonsole montiert, sodass eine Sitzgruppe um den Schwenktisch entsteht. Der Tisch wird platzsparend in der Schiebetür verstaut und kann außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden.

Toilette an Bord

Ein Zusatzschrank im langen Radstand bietet Stauraum für Wäsche und Ablagemöglichkeit für das Urlaubsgepäck. Der Stauraum im Möbelblock eignet sich zum Verstauen einer Toilette, z. B. Porta Potti 335.

Für die Frischwasserversorgung stehen zwei Kanister (Schnellkupplungssystem) mit je zwölf Liter Volumen (optional 49-Liter-Wassertank) bereit. Für das Abwasser ist ein 27-Liter-Tank hinter der Küche fest verbaut (Ablass Unterflur).

Zu sehen ist der Reimo Trio Style VW T6.1 auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon 2023.

Technische Daten Reimo Trio Style