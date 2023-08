"Rumms!" schon wieder den Schädel irgendwo im Camper angehauen. Viele handelsübliche Kastenwagen sind im Innenraum knapp unter zwei Meter hoch. Das heißt, für alle, die 1,90 Meter oder größer sind: Vorsicht, Kopfnuss!

Rocket Space: Campervan für große Menschen

Das Konzept des Rocket Camper Space ist so einfach wie effektiv: ein maximal hoher Wohnraum mit 2,13 Metern Stehhöhe – bei einer Fahrzeughöhe von 2,76 Meter. Hinzu kommt der gewohnt luftige und großzügige Grundriss aus dem Rocket One.

Im Test des Rocket One M haben wir das Layout schon ausführlich ausprobiert und unser Tester kam zum Schluss, er "trifft den Nerv der Zeit wie die Faust aufs Auge". Der Rocket Space setzt das wie folgt um: Im Heck stehen Längsbetten mit einer Liegefläche von 1,92 x 1,80 Metern.

Wer über zwei Meter groß ist, kann sich hier bequem quer legen. Dabei soll laut Hersteller nicht nur genügend Raum für eine zweite Person übrig bleiben, die große Matratze soll sogar als Familienbett einsetzbar sein.

Ein Aufstelldach für den Rocket Space wie im Rocket M mit einer weiteren Schlafgelegenheit ist nicht vorgesehen. Dazu sagt der Hersteller: "Das wäre zu schmal und ist auch nicht gut für den Schwerpunkt. Optional werden wir ein Kinderbett im vorderen Bereich haben." Das Bett im Fahrerhaus ist 1,20 x 1,30 Meter groß.

Unter dem Heckbett befindet sich ein Stauraum, der über die Hecktüren erreichbar ist. Den hinteren Teil der Matratze und des Lattenrosts kann man aufstellen. So lässt sich hinten sogar ein Fahrrad an Bord nehmen.

Sitze und Basisfahrzeug

Insgesamt vier Sitzplätze hat der Rocket Camper für die Fahrt. Zwei davon befindet sich im Cockpit des Basisfahrzeugs. Das ist entweder ein Peugeot Boxer L3H3 oder ein Fiat Ducato L4H3 mit einer Standardmotorisierung von 120 PS.

Zwei weitere Einzelsitze sind in der zweiten Sitzbankreihe in ein Schienensystem eingebaut – und lassen sich bei Bedarf recht einfach entfernen. Benötigt man noch einen fünften Platz, dann steht in dieser Reihe theoretisch noch eine Schiene für einen dritten Sitz zur Verfügung. Eventuell ist bei einer fünften Person eine Auflastung des 3,5-Tonnen-Fahrzeugs angesagt.

Die Pilotensitze lassen sich drehen und bilden zusammen mit den Einzelsitzen ein Sitzgruppe. Zum Essplatz wird das Ganze, stellt man die 1,00-x-0,45-Meter-Tischplatte auf, die an einem Gurt befestigt ist. Lange Beine kann man hier gemütlich ausstrecken – schließlich ist kein Tischbein im Weg.

Küche und Bordtechnik

Zwischen Bett und Sitzgruppe ist die Küchenzeile eingebaut. Dort befindet sich ein Einflammen-Gaskocher und ein Spülbecken, das gleichzeitig Waschbecken ist. Der Kühlschrank fasst 80 Liter; die Frisch- und Abwassertanks jeweils 48 Liter. Zum Duschen neben dem Fahrzeug kann man vom Waschbecken einen Schlauch über eine Serviceklappe nach draußen ziehen.

In der Küchen- und Versorgungszeile befindet sich ein Fach für eine tragbare Chemietoilette. Eine 4-kW-Dieselheizung bringt der Rocket Camper Space ebenfalls mit, genauso wie einen Landstrom-Anschluss und eine Aufbaubatterie mit drei 230-Volt-Steckdosen, einer 12-Volt-Steckdose und drei USB-Buchsen.

Rocket Camper Space (2024)