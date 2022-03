An regnerischen Tagen vertreibt man sich die Zeit im Wohnmobil am liebsten mit Filmen & Serien. Um kein Datenvolumen vom Smartphone zu verschwenden, macht es Sinn, über einen mobilen Router nachzudenken.

promobil hat bereits an einem Dauertest-Fahrzeug gezeigt, wie viel Autarkie und Multimedia man in ein Wohnmobil maximal stecken kann. Egal ob für Filme am Abend, die Mails nachhause oder das Homeoffice unterwegs, eine stabile Internetverbindung brauchen viele Reisende.

Tipps: Einfache Lösung für Internet im Reisemobil

Was ist, wenn man einfach nur fix und pragmatisch eine Lösung für mehr Netz an Bord sucht? Ein mobiler Router kann Abhilfe schaffen. Wir stellen zwei Lösungen vor.

LTE-Hotspot-Router: Netgear Nighthawk

Der Netgear Nighthawk Router ist ein mobiler LTE-Hotspot-Router, der bei Bedarf bis zu 20 Geräte mit schnellem und sicherem Internet versorgt. Er kann eine maximale Download-Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s erreichen. Voraussetzung hierfür sind eine Micro-SIM-Karte und ein Vertrag mit ausreichend großem Datenvolumen. Steckt die SIM-Karte im Gerät, sind Smartphone, Tablet und Co. im Nu gekoppelt. Praktisch: Über das LCD-Display lassen sich neben Basisinfos wie Signalstärke und Netzwerktyp auch der Datenverbrauch und die verbleibenden Tage bis zur Neuaufladung ablesen.

Über die Netgear-Mobile-App kann geprüft werden, welche Geräte das Signal des Routers nutzen. Der Zugang ist über ein frei wählbares Passwort geschützt. Dank verschiedener Anschlüsse können mobile Geräte auch per Ethernet verbunden oder Mediendateien via USB-Laufwerk hochgeladen werden. Für den Anschluss externer Antennen sind zwei Buchsen vorhanden. Gibt es auf dem Campingplatz bereits ein Netzwerk, kann dies der Router ebenfalls nutzen. Schwierig wird es nur, wenn der Router länger als 24 Stunden im Dauerbetrieb ohne Stromanschluss laufen soll. Dann muss der Lithium-Ionen-Akku mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden.

Mit einem Grundpreis von 329,99 Euro ist der Netgear Nighthawk Router preislich zwar kein Schnäppchen, aber für alle, die nicht auf schnelles Internet verzichten wollen, trotzdem lohnenswert.

WLAN-LTE-Router-Set: Kathrein WiFi Duo

Beim Kathrein CAR 150 WiFi Duo handelt es sich um ein System mit fünf Antennen (2 x LTE, 1 x GPS, 2 x WLAN) für WLAN- und LTE-Verbindungen. Er kann für die Einwahl in das WLAN-Netz auf dem Campingplatz, die Nutzung offener Hotspots unterwegs sowie für den Verbindungsaufbau via LTE-Mobilfunknetz genutzt werden – auch während der Fahrt.

Dabei ist es möglich, den Router mit zwei SIM-Karten zu nutzen. Einsetzen und Tauschen erfolgt am Gerät im Reisemobil. Das bevorzugte Netz stellt man am Smartphone ein. Zudem baut das System ein stabiles WLAN-Netz für mobile Geräte im und um das Fahrzeug auf. Über einen der LAN-Anschlüsse kann der Smart-TV verlustfrei betrieben werden. Der mit 12 oder 230Volt betreibbare Router misst 109 x 50 x 103 Millimeter und wiegt 295 Gramm, die Antenne 110 x 55 Millimeter und 550 Gramm. Das eingehende WLAN- und LTE-Signal lässt sich durch den Router nicht verstärken. Der Grundpreis liegt bei 599 Euro zuzüglich Einbau.

