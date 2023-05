Mit den SOD-Peak-Modellen, die es als bereits als 6x6- und 8x6-Variante gab, stößt das Unternehmen ins Lkw-Offroad-Segment vor. Als Basis für den Peak 4x4 2053-6000 dient der Mercedes-Benz Arocs.

Dank modifizierten und individualisierten offroad-typischen Anbauten erscheint das Äußere in einer völlig neuen Optik. Lediglich der kleine Schriftzug über dem Stern verrät, um welches ursprüngliche Nutzfahrzeug es sich handelt.

Starke Leistung, modernes Design

So groß und mächtig wie der SOD Peak von außen wirkt, so stark sind auch seine Leistungen im Gelände. Die Motorleistung des Mercedes-Lkw wurde extra gesteigert, um eine bessere und höhere Durchzugskraft zu erhalten. 530 PS bringt das Expeditionsmobil mit. Damit es auf der Fahrt stimmungsvoll zugeht, ist hier ein Sternenhimmel am Dach installiert, das sich dimmen lässt.

Das Design im Inneren passt perfekt zu seiner dunklen, glänzenden Außenhaut. Mit feinster Lederausstattung und hellen Holzfarben im Führerhaus und Wohnbereich wirkt alles sehr hochwertig und modern. Die Innenstehhöhe von 2,30 Metern erzeugt hier mehr Palast- als Hüttengefühl.

Mattschwarze Luxus-Armaturen, eine indirekte Möbelbeleuchtung und Echtglasfenster unterstreichen diese Anmutung. Teilweise ist an den Wänden eine Alcantara-Verkleidung zu finden.

Der velourslederartige Fließstoff wirkt geräuschdämpfend und schafft Gemütlichkeit. Genauso besonders: Im Wohnraum befindet sich ein Spiegel an der Decke.

Technik-Komponenten für Luxuscamping

Hinzu kommen technisch hochwertige Komponenten im Innenraum wie etwa der Messingboden mit Fußbodenheizung und der Induktionsherd mit integriertem Dunstabzug. Natürlich darf auch ein Media-Entertainment-Paket nicht fehlen. Das Luxus-Offroadmobil bringt eines aus dem Hause Bang & Olufsen mit.

Weitere Highlights sind die hydraulisch ausfahrbare Außentreppe, die aus einer Stahlrohr-feuerverzinkten und lackiert Gitterkonstruktion besteht und den Einstieg in den Wohnraum-Koffer erleichtert. Genauso wie das Treppengeländer mit Handlauf aus Holz lässt sich die Treppe selbst via Fernsteuerung steuern. Hydraulisch funktioniert auch die Hubstützanlage, mit deren Hilfe sich das Fahrzeug nivellieren lässt.

Hinzu kommen die zentrale Techniksteuerung, der Lichtmast mit Videoüberwachung sowie der Heckträger für Motorräder. Um genügend Energie für alle Stromverbraucher zu haben, trägt der SOD Peak 4x4 auf dem Dach sogar Solarpanels.

Preis und Daten

Diese ganzen Details machen die Peak-Serie zu einem luxuriösen Offroad-Motorhome. Das spiegelt sich im stolzen Preis von 1,3 Millionen Euro wider. Immerhin kommt dieses Luxus-Gefährt mit einer All-inclusive-Ausstattung, die laut Hersteller keine Wünsche mehr offen lässt.

SOD Peak 4x4 2053-6000