Die Schweiz hat viele Gesichter. Das gängige Bild des Landes wird dabei in erster Linie von den schneebedeckten Gipfeln der Berner Alpen geprägt. Doch auch abseits der Drei- und Viertausender gibt es viel zu sehen, etwa in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen. Sie liegen von der Grenzregion im Süden von Baden-Württemberg nur den sprichwörtlichen Katzensprung entfernt. Deshalb lässt sich diese Tour, die ganz ohne Autobahnvignette funktioniert, sowohl als Rundreise wie in mehreren Tagesausflügen von Deutschland aus erkunden.

Die schönsten Orte auf der Schweizer Bodensee-Seite

Gailingen am Hochrhein zum Beispiel, das auf drei Seiten von Schweizer Gebiet umschlossen wird, ist ein perfekter Ausgangspunkt. Zum einen, weil ganz in der Nähe die Autobahn A 81 verläuft – was die Anreise erleichtert –, zum anderen, weil eine historische Holzbrücke über den Rhein direkt nach Diessenhofen auf der Schweizer Seite führt.

Von dort aus ist es nicht weit zu einem touristischen Kleinod, dem romantischen Städtchen Stein am Rhein, das von der Burg Hohenklingen überragt wird. Zwischen Untertor und Rathausplatz lockt eine bezaubernde Mischung aus schönen Fachwerkhäusern und reich bemalten Fassaden. Auch das ehemalige Kloster St. Georgen lohnt einen Besuch. Wer will, kann sein Mobil auf dem Stellplatz in Gailingen stehen lassen und mit dem Schiff von Diessenhofen nach Stein am Rhein fahren oder noch weiter, zum südwestlichen Zipfel des Bodensees, der hier Untersee heißt.

Direkt am See entlang führt die Route, und schon das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Durchgangsstraßen auf der gegenüberliegenden Seeseite. Immer wieder ermöglicht die milde, hügelige Landschaft den freien, unverbauten Blick über Felder und Schilfgürtel auf die riesige Wasserfläche. Überhaupt geht es im Thurgau, der fast das komplette Südufer flankiert, viel ruhiger zu als drüben, im Norden.

Abwechslungsreiche Ausflugsziele

An Abwechslung fehlt es nicht: Da sind hübsche Orte wie Steckborn und Berlingen, von Kreuzlingen aus lohnt unbedingt ein Abstecher nach Konstanz mit seiner Blumeninsel Mainau, im Hafen von Romanshorn starten die Ausflugsschiffe mit 20 Themenfahrten sowie die Autofähre nach Friedrichshafen. Einen längeren Bummel wert ist die mittelalterliche Altstadt von Arbon, während im nahen Rorschach die knapp 100 Jahre alte Badhütte zum Schwimmen im See einlädt.

Ein verrücktes Stück Architektur steht nur ein paar Kilometer weiter in Altenrhein: die Hundertwasser-Markthalle mit Mosaiken, vergoldeten Zwiebeltürmen und bunten Keramiksäulen. Ein Naturparadies erwartet Besuchende am Rheinspitz, wo sich seltene Vogelarten beobachten lassen. Und noch ein Abstecher, diesmal ins österreichische Vorarlberg, bietet sich an: die Landeshauptstadt Bregenz mit der Seebühne, der Alt- und Oberstadt.

Auf dem Weg zurück in die Ostschweiz nehmen Reisende im Camper oder Wohnmobil gerne den kurzen Umweg über Dornbirn in Kauf. Hier hält Familie Mathis einen kleinen, aber feinen Stellplatz bereit. Im historischen Marktort Altstätten hingegen, der zum Kanton St. Gallen gehört, sind die Stellplatz-Kapazitäten auf dem Eventgelände für die Region beispiellos.

Die Attraktion im Hinterland des Bodensees ist zweifellos die Bischofsstadt St. Gallen mit der Kathedrale, dem Stiftsbezirk und der Altstadt, deren Häuser unzählige Erker zieren. Freunde des Barocks kommen auch in der Rosenstadt Bischofszell auf ihre Kosten.

Zur Abwechslung noch ein grandioses Naturspektakel? Die Rückreise führt durch den ländlichen Thurgau zum größten Wasserfall Europas, dem Rheinfall bei Neuhausen. In der Nachbarschaft wacht über der sehenswerten Altstadt von Schaffhausen die Burg Munot.

Wer nun gleich zurück auf die A 81 fährt, verpasst etwas: Schöner ist die Strecke durch die Naturpark-Landschaft Randen mit einem wohltuenden Mix aus Wald, Wein und Landwirtschaft. Die Schweiz hat eben viele Gesichter.

Stellplatz-Tipps am Bodensee

Für eine Camping-Tour lohnen sich folgende Stellplätze.

Stellplatz Rheinuferpark in Gailingen/Hochrhein

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal unterhalb eines Weinbergs, direkt am Rhein, mit Blick auf das Schweizer Ufer. Nicht ganz ebener Wiesenuntergrund, kein Schatten, ruhige Lage. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, Diessenhofen 600 m. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.Service: Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Mülleimer.Freizeit: Rheinstrandbad (350 m). Historische Holzbrücke über den Rhein nach Diessenhofen. Ausflüge nach Schaffhausen.Besonderheit: Direkt am Rhein.

Wertung:

Lage : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Ausstattung : 1,5 von 3 Punkten

: 1,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz Schützengraben (P4) in Steckborn

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am mittelalterlichen Pulverturm, am Ortsrand. Nicht ganz ebener, geschotterter Untergrund, parzelliert, umzäunt, beleuchtet, kein Schatten. Wenig Rangierraum, enge Stellflächen für Fahrzeuge bis max. 8 m Länge. Nachts ruhige Lage. Zentrum in 250 m zu Fuß erreichbar, Bodenseeufer 200 m.Service: Strom, Müllcontainer, Info-Tafel. Ver- und Entsorgung am Klärwerk derzeit nicht möglich.Freizeit: Schönes Stadtbild mit Stadtmauerresten, historischer Turmhof mit Museum, Fachwerkrathaus, Schloss Glarisegg. Bodenseeschifffahrt, Ausflüge nach Stein am Rhein.Besonderheit: Zentrumsnah.

Wertung:

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 1,5 von 3 Punkten

: 1,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz am See in Steckborn

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 5 Mobile auf dem zentral gelegenen Platz hinter der Schule, mit direktem Blick auf den Untersee. Ebener Untergrund, von Bäumen gesäumt, umzäunt. Ruhige, landschaftlich reizvolle Lage. An Schultagen ist die An- und Abfahrt von 7.30 bis 12 Uhr gesperrt (Kette!). Zentrum in 100 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Maximaler Aufenthalt: 48 Std. Ganzjährig nutzbar.Service: WC-Haus direkt am Stellplatz vorhanden.Freizeit: Guter Ausgangspunkt für Touren entlang des Untersees.Besonderheit: Direkt am Bodensee.

Wertung:

Lage : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Ausstattung : 1,5 von 3 Punkten

: 1,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz Camping Oase in Tägerwilen

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile auf einem für Reisemobile gärtnerisch angelegten und ausgewiesenen Areal, von der Durchgangsstraße durch Gewerbebetriebe getrennt, am Ortsrand, an Felder angrenzend. Überwiegend ebener, geschotterter Untergrund, durch Rasenstreifen parzelliert, beleuchtet, kein Schatten. Restaurant am Platz. Zentrum in 600 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV- Anschluss in der Nähe. Ganzjährig.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, Müllcontainer, Info-Tafel.Freizeit: Ausflüge nach Konstanz.

Wertung:

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 3 von 3 Punkten

: 3 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz bei Familie Mathis in Dornbirn

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 3 Mobile bis 8 m Länge auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal in einem Wohngebiet, am Ortsrand. Ebener, mit Rasengittersteinen befestigter Untergrund, kein Schatten. Kleines Teichbiotop angrenzend. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, bestuhlte Terrasse.Freizeit: Ausflüge nach Bregenz.

Wertung:

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten

Stellplatz Allmend Rheintal in Altstätten

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 150 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal an einem weitläufigen Messe- und Veranstaltungsgelände, am Ortsrand. Überwiegend ebener Untergrund mit Schotterrasen, beleuchtet, kein Schatten, barrierefrei. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar. Max. Aufenthalt: 5 Nächte. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom (nur auf bestimmten Plätzen), Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Müllcontainer, Info-Tafeln, Marktstand (zur Zeit des Besuchs).Freizeit: Ausflüge nach Bregenz, St. Gallen und zum Bodensee.

Wertung:

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz am Haus Ziel in Altstätten

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 4 Mobile auf dem Parkplatz des ehemaligen Gasthauses an einer nachts kaum befahrenen Straße, in landschaftlich reizvoller Einzellage auf 640 Meter Höhe, mit Blick auf das St.-Galler Rheintal. Stark abschüssiger, geschotterter und asphaltierter Untergrund, kein Schatten. Unterlegkeile erforderlich. Ganzjährig nutzbar.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche.Freizeit: Kurse & Workshops, Yoga, Wildkräuterwanderung. Historischer Stadtkern.

Wertung:

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz Olma Camping in St. Gallen

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 7 Mobile an der "Säuliarena", im Innenhof der Messe. Ebener, asphaltierter Untergrund, barrierefrei. Zent-rum in 1 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Anreise von 13 bis 22 Uhr. Saison von Ende Mai bis Mitte September. Check-in und Bezahlung erfolgen digital vor Ort. Bei der Einfahrt befindet sich eine Tafel mit QR-Code, der auf die Website führt.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Müllcontainer, Info-Tafel, Prospekte.Freizeit: Historischer Stiftsbezirk mit barocker Kathedrale, Stiftsbibliothek, hübsche Altstadt.Besonderheit: Zentrumsnah.

Wertung:

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz Iddaburg in Kirchberg

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile bis 10 m Länge auf dem Parkplatz am Skiliftgebäude in 745 Meter Höhe, gegenüber den Tennisplätzen, am Ortsrand. Nicht ganz ebener, geschotterter Untergrund, großzügig parzelliert, kein Schatten. Ruhige, grüne Lage. Zentrum in 300 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Max. Aufenthalt: 5 Nächte. Reservierung ab 2 Nächten möglich. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.Service: Strom, Wasser, WC.Freizeit: Kloster Fischingen, Wallfahrtsort Iddaburg, Wandern.Besonderheit: Ruhige Lage.

Wertung:

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz am Begegnungszentrum in Rüdlingen

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 5 Mobile auf dem ausgewiesenen Bereich des oberen Parkplatzes am Haupthaus des Naturpark-Hotels, außerhalb des Ortes. Überwiegend ebener, asphaltierter Untergrund, parzelliert, von Bäumen umsäumt. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Saison: Anfang März bis Ende Oktober.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, Müllcontainer, Spielplatz. Frühstücksservice auf Anfrage.Freizeit: Ausflüge zum Rheinfall und nach Schaffhausen. Naturschutzgebiet Thurauen.

Wertung:

Lage : 2 von 3 Punkten

: 2 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 2 von 3 Punkten

Stellplatz am P4 in Neuhausen am Rheinfall

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile bis 8 Meter Länge auf einem Teilbereich des hinteren Parkplatzes am Rheinfall, am Orts- und Waldrand. Überwiegend ebener, geschotterter Untergrund, parzelliert, beschrankt, kein Schatten, barrierefrei. Rheinfall mit Gastronomie 700 m, Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Max. Aufenthalt: 17 Std. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.Service: Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, Bodeneinlass.Freizeit: Schlössli Wörth, Schloss Laufen, Bootsfahrt zum Rheinfall.

Wertung:

Lage : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten

: 2,5 von 3 Punkten Freizeitwert: 3 von 3 Punkten

Stellplatz am Wetzenhof in Schleitheim

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 5 Mobile vor einer Koppel des Pferde- und Bauernhofs in landschaftlich reizvoller Einzellage, außerhalb des Ortes (Navigation: 8214 Gächlingen), an Felder und Wald angrenzend. Ebener, geschotterter Untergrund, kein Schatten. Verkauf von Fleisch und Süßmost. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Müllcontainer, Sanitärcontainer mit WC, Dusche, Küchencontainer, Spielplatz.Freizeit: Thermenmuseum.Besonderheit: Ruhige Lage.

Wertung: