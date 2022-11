Wer schon einmal den Möbelbau in seinem Campingfahrzeug genauer angeschaut hat, wird sie bemerkt haben: Kantenumleimer. Wir erklären, warum der Kantenabschluss bei Wohnmobilen und Campingbussen so besonders ist.

Möbel in Reisemobilen, Wohnmobilen und Campervans müssen viele Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem leicht sein. Meist sind sie aus Holz gefertigt und haben einen besonderen Kantenabschluss mit Umleimern.

Ach, was wirft man so mit Begriffen um sich, wenn man über die Einrichtung von Campervans und anderen Wohnmobilen spricht. Beispiel gefällig? Bitte sehr: der Umleimer. Klingt unscheinbar – und ist es auch. Und doch geht ohne ihn nix. Lernen wir ihn kennen!

Kantenabschluss in Wohnmobil-Möbeln

Möbel im Campingbus, Wohnmobil oder auch im Wohnwagen sind für gewöhnlich aus Holz. Nicht unbedingt so, wie es vom Baum geschnitten wird, aber drin ist es doch in den Möbelplatten aus Sperrholz, MDF & Co. Weil das Rohmaterial nicht ansehnlich ist, wird es mit Dekoren, oft im Holzlook, beklebt.

Doch sobald Möbelplatten gesägt werden, entstehen nackte Schnittkanten. Um diese zu verbergen, kommen Umleimer zum Einsatz. Die sind superdünn und aus Melamin oder dicker und konturiert, dann oft aus ABS-Kunststoff.

So werden Umleimer aufgebracht

Die meisten Umleimer werden, der Name sagt es, aufgeleimt. Auffahren heißt das bei ExpertInnen. Gerade Kanten ohne Kurven werden maschinell aufgefahren. Manche Umleimer sind selbstklebend, bei manchen dosiert die Maschine den Kleber. Dabei kommt es auf die exakte Menge an, damit weder Kleber überquillt noch zu wenig aufgebracht wird. Feuchtigkeit und Hitze sind die größten Feinde des Umleimers.

Dreidimensionale Teile mit Kurven und Schwüngen werden an der Handbekantungsmaschine aufgefahren, auch Überstände werden mit Klingen von Hand versäubert. Zusätzlich kommen Schwabbelscheiben zum Einsatz, um Leimreste und Überstände ohne starken Materialabtrag zu entfernen. Schwabbelscheiben sind Polierscheiben mit einem Textilbezug, die oft auch zum Hochglanzpolieren verwendet werden.

Runde Werkstücke wie Tischplatten werden auf CNC-Maschinen erst in Form gebracht, gefräst und mit Umleimern bestückt. Hierbei kommt auch Wärme ins Spiel, um den Umleimer weicher zu machen, damit er sich möglichst gut ans Trägermaterial anpasst.

Alternativ gibt es Einschlagkanten. Die Kunststoffkante ist hier mit einem Steg versehen, Harpune genannt, die in eine Fräsnut gesteckt wird. Oft wird auch von einem T-Umleimer gesprochen.

Gibt es Alternativen zum Umleimer?

Die Zeit ist unerbittlich. Irgendwann zieht der Kunststoff sich zusammen, Feuchtigkeit, Sonne und andere Witterungseinflüsse tun ihren Teil dazu. Da helfen auch keine Widerhaken im Umleimer.

Moderne Werkplatten könnten das Problem lösen, das Bild unten zeigt einen Karmann Mobil Duncan, der solche Platten verbaut hat. Sie können geschnitten und entgratet werden. Umleimer sind also nicht mehr notwendig.

