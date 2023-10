Sonne, Mittelmeer, Eis – Was wünscht man sich im Urlaub mehr? Doch die Vielfalt Italiens ist deutlich größer. Wir haben passend dazu die beliebtesten Stellplätze der Community in ganz Italien aus unserer Stellplatz-Datenbank herausgesucht.

Eines der liebsten Urlaubsländer der Deutschen ist zweifellos Italien. Die Kombination aus Mittelmeer, Alpen und leckerem Essen kommt nicht nur bei Wohnmobil-Reisenden richtig gut an. Doch Bella Italia bietet nicht nur leckere Pasta und Wein, sondern geizt auch nicht an spannenden kulturelle Sehenswürdigkeiten.

So ist es nicht verwunderlich, dass es hier besonders viele Top-Stellplätze gibt. Für den perfekten Italien-Urlaub mit dem Wohnmobil haben wir die beliebtesten Stellplätze herausgesucht.

Anhand von Kommentaren und Bewertungen der Stellplatz-Radar-Community zeigen wir die besten Stellplätze aus unserer Datenbank. Die dazugehörige Stellplatz-Radar-App enthält 12.000 internationale Stellplätze und kann ganz einfach kostenlos im App Store oder Google Playstore heruntergeladen werden.

So können Sie sich auf Ihrer Reise schnell informieren, welcher Stellplatz sich in ihrer Nähe befindet, wie hoch der Preis liegt und was vor Ort angeboten wird. Eingeloggte UserInnen können Bewertungen schreiben und Sterne vergeben, um anderen eine Orientierung zu geben.

Zur Erstellung der Bestenliste wurden nur Stellplätze mit mindestens vier Sternen und einer Mindestanzahl von 15 Bewertungen berücksichtigt. (Stand: Oktober 2023)

1. Area Camper Al Porto – Venetien

Der beliebteste Platz liegt am südlichsten Punkt des Gardasees in Peschiera del Garda. Auf dem Areal des Stellplatzes finden bis zu 80 Wohnmobile Platz. Der Platz selbst ist geschottert und bietet im Sommer keinen bis wenig Schatten. Gegenüber liegt ein Restaurant, das von den Usern der Stellplatz-Radar-App sehr gelobt wird. Weitere Restaurants, das Ortszentrum und auch der Strand sind bequem in einem Zehn-Minuten-Umkreis zu Fuß zu erreichen.

Gleich am Ortseingang der Altstadt von Peschiera del Garda steht das schöne Stadttor Porta Verona aus dem 16. Jahrhundert. Die Kanäle im Ortskern erinnern an Venedig und laden mit den vielen Restaurants zum Flanieren ein. Ein Vorzug der Lage ist die Nähe zur bekannten Landzunge und zum Städtchen Sirmione, dessen Besuch auf einer Urlaubsreise an den Gardasee nicht fehlen darf. Auch die beiden Freizeitparks Gardaland und Movieland sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreicht.

Noch mehr schöne Campingplätze rund um den Gardasee gibt es hier.

2. Garda Agricamper – Lombardei

Der Stellplatz Garda Agricamper liegt im kleinen Städtchen Desenzano am Gardasee. Etwas abseits vom üblichen Touristentrubel bietet er Platz für 15 Wohnmobile. Mit dem Fahrrad erreicht man in kurzer Zeit Bademöglichkeiten oder das romantische Sirmione am Südufer. Hier gibt es neben Thermalquellen die berühmten Grotten des Catulls zu sehen. Der Legende nach handelt es sich um Ruinen der Villa des römischen Dichters Catulls. Umgeben von Olivenbäumen kann man dort Fresken und Mosaike bestaunen und so einen Eindruck der früheren Pracht gewinnen.

Der Stellplatz hat ganzjährig geöffnet, es ist jedoch zu beachten, dass in den Wintermonaten viele Geschäfte am Gardasee geschlossen haben. Gäste erwähnen vor allem den Pool, die sauberen Sanitäranlagen und den Tischkicker lobend.

3. Stellplatz am Schneeburghof – Trentino-Südtirol

Mitten in den Weinbergen auf dem Areal des Hotels Schneeburghof liegt dieser Stellplatz für 55 Wohnmobile. Gästen steht ein Schwimmbad mit Liegewiese sowie das Restaurant mit großer Terrasse zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist die MeranCard, die alle Gäste kostenlos erhalten. Diese bringt neben der freien Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol viele Vergünstigungen mit sich.

Über den Dächern von Meran thront Dorf Tirol und bietet damit einen herrlichen Weitblick über das Tal. Das bekannteste Wahrzeichen des Ortes ist das Schloss Tirol, welches das Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte beherbergt. Der Waalweg Tappeinerweg verbindet das Zentrum von Dorf Tirol mit der Innenstadt von Meran. In Meran selbst finden das ganze Jahr über viele Veranstaltungen, Konzerte und Events statt.

Noch mehr schöne Campingspots in Südtirol: Die besten Stellplätze im Trentino.

4. Camperstop Torbole - Trentino-Südtirol

Der Camperstop Torbole feiert 2023 sein 60-jähriges Bestehen. Ressourcenschonendes Handeln steht bei den Betreibern an erster Stelle. Der komplette Strom kommt von der Fotovoltaikanlage. Die 120 Stellplätze auf dem Areal in Torbole sul Garda sind nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt gelegen. Im stellplatz-eigenen Minimarkt werden frische Lebensmittel angeboten.

Besonders bei Seglern, Wind- und Kitesurfern ist der Ort Torbole wegen seiner günstigen Windverhältnisse beliebt. Auch andere Freizeitaktivitäten wie Wandern, Biken oder Klettern sind an vielen Stellen am und um den Monte Baldo möglich. Der verwinkelte, pittoreske Ortskern von Torbole sul Garda zeigt die Geschichte des Ortes. Im alten Fischerdorf sind noch viele der typischen Gebäude der Vecchia Dogana erhalten.

5. Stellplatz am Kalterer See – Trentino-Südtirol

Von Anfang März bis Mitte November empfängt der Stellplatz am Kalterer See seine Gäste. Die prädestinierte Seelage bietet im Sommer eine schnelle Abkühlung nach anstrengenden Ausflugstagen. Das neu sanierte Sanitärgebäude ist ebenfalls mit einer Waschmaschine und einem Trockner ausgestattet. Am Ufer des Sees liegen neben dem Schwimmbad mehrere Restaurants, eine Surfschule und ein Bootsverleih.

Der nährstoffreiche Boden und die vielen Sonnenstunden ermöglichen es den WinzerInnen in Kaltern an der Weinstraße tolle Weine zu kreieren. Besonders bekannt sind die Sorten Lagrein, Gewürztraminer und Blauburgunder. Im Ort drehen sich viele Veranstaltungen das ganze Jahr über um die Edlentropfen. Viele Winzer und Winzerinnen laden zu Weinproben ein.

6. Area Sosta per Camper – Lombardei

Auch die Nummer sechs liegt am Gardasee. Um zum Ufer zu gelangen, muss man hier nur über die Straße gehen. Der Stellplatz Area Sosta per Camper in Lonato del Garda ist ganzjährig geöffnet und bietet Parzellen für bis zu 50 Wohnmobile an. Gäste kommen zusätzlich in den Genuss eines platzeigenen Restaurants. Nur 50 Meter entfernt liegen die schönen Strände des Ortes, an denen unter anderem Boote ausgeliehen werden können.

Das Zentrum von Desenzano, die "Hauptstadt des Gardasees", ist zwei Kilometer vom Area Sosta per Camper entfernt. Die Stadt war einst ein wichtiges Handelszentrum, deren Wohlstand heute noch sichtbar ist: Ein exklusiver Jachthafen, hochpreisige Boutiquen und eine elegante Flaniermeile prägen das Bild. Sie ist deutlich weniger vom Tourismus dominiert als andere Städte, jedoch für ein aufregendes Nachtleben berüchtigt. Dagegen ist Lonato ein typisch lombardisches Städtchen, in dem es deutlich ruhiger zugeht.

Weitere Stellplätze rund um den beliebten Gardasee.

7. Area Camper Oggebbio – Piemont

In erster Reihe am See stehen die 22 Wohnmobile in der Area Camper Oggebbio. Der wunderschöne Blick über den Lago Maggiore zeichnet diesen Stellplatz aus. Von dem terrassenartig angelegten Gelände verläuft ein steiler Weg hinunter zum See und einer kleinen Badestelle. Am Platz selbst gibt es Duschen und WC sowie V/E. Im kleinen Ort selbst finden Urlauber und Urlauberinnen einige Restaurants.

Der nächstgrößere Ort Verbania ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto zu erreichen. Ein Besuch der botanischen Gärten der Villa Taranto ist unbedingt zu empfehlen, ebenso wie das Flanieren entlang der Hafenpromenade. Ein toller Ausflug mit dem Boot zur Isola Superiore und der Isola Bella ist sehr lohnend.

8. Camperstop Nals – Trentino-Südtirol

Der kleine, wiesenbewachsene Stellplatz bietet lediglich 19 Wohnmobilen Platz. Aktuell bietet der Stellplatz wenig Schatten, da die jungen Bäume noch nicht sehr groß sind. Direkt am Gelände liegt ein Café, ein Lebensmittelgeschäft und eine Pizzeria. Auch ein Fahrradverleih liegt wenige Meter entfernt.

Das Etschtal bietet Outdoorsportlern eine große Bandbreite an verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten. Abwechslungsreiche Wanderwege, Mountainbike-Strecken und Rennradwege in allen Schwierigkeitsgraden zeichnen die Region aus. Nals selbst liegt auf halber Strecke zwischen Bozen und Meran, sodass Ausflüge in beide Städte möglich sind.

9. Camping Park Dei Dogi – Venetien

Nur durch eine kleine Straße vom Meer getrennt liegt der Camping Park Dei Dogi am Ortsrand von Jesolo. Auf dem wiesenbedeckten Areal haben bis zu 230 Mobile Platz. Der Stellplatz ist von Mitte März bis Ende Oktober geöffnet. Die Betreiber sind stolz darauf, den Stellplatz nachhaltig mit Solarstrom und thermische Energie zu betreiben und so die Kosten für die Urlauber und Urlauberinnen niedrig zu halten.

In wenigen hundert Meter Entfernung befindet sich die Piazza Torino, an der Reisende viele Restaurants, Cafés, Bars und Lebensmittelgeschäfte finden. In vielen Orten der Umgebung finden an verschiedenen Wochentagen die typisch italienischen Märkte statt. Auch ein Ausflug nach Venedig bietet sich an. Der Campingplatz verkauft ein vergünstigtes Kombiticket: Mit dem Bus erreichen Sie vom Platz aus direkt Punta Sabbioni, von wo Wassertaxis nach Venedig ablegen.

10. Agri Campeggio IL Colono – Toskana/Elba

Camping inmitten eines Olivenhains, das ist am Agri Campeggio IL Colono möglich. Neben den 5 Stellplätzen gibt es einen Spielplatz sowie Schwimmbecken und einen Bauernhof. Die Betreiber verkaufen am Platz Rotwein und Olivenöl aus eigener Produktion. Zur Erntezeit ist es möglich, die Wein- bzw. Olivenernte zu begleiten. Vor Ort können Reitstunden gebucht werden.

Ungefähr 20 Kilometer entfernt liegt das mittelalterliche Städtchen Volterra. Die Festung ist auf einen Berg gebaut und bietet einen herrlichen Panoramablick, an guten Tagen sogar bis nach Korsika. Auch für die Etrusker war die Stadt von großer Bedeutung. Zahlreiche historisch bedeutsame Bauwerke sind bis heute erhalten.