Starre Essenszeiten und die tägliche Schlacht am Buffet – nicht mit uns. Reisemobilisten haben selbst in der Hand, wann, wo und was sie auf Reisen speisen.

Raum ist in der kleinsten Campingküche, doch wie Camperinnen und Camper diese nutzen, ist ganz unterschiedlich. Das hängt nicht unbedingt mit der Aufbauform der Reisemobilküche, dem vorhandenen Stauraum in Fächern oder im Kühlschrank, der Zahl der Kochstellen oder sonstigen Ausstattungen zusammen. Entscheidend sind oftmals die persönlichen Präferenzen.

Kalte oder warme Reisemobilküche?

Manche Reisemobil-Fans sind glücklich damit, aus der mobile Küche heißes Wasser für Kaffee- oder Tee zum Frühstück zu bekommen. Andere wollen nur ab und zu ein Fertiggericht erwärmen, etwa wenn’s mal schnell gehen soll.

Einige Reisende im Wohnmobil bereiten von einfachen bis umfangreichen Gerichten alles im Fahrzeug zu, teils sogar ganze Menüs. Wer Essensgerüche draußen halten will, frönt der kalten Küche im Reisemobil oder wirft im Freien den Grill oder einen Zusatzherd an. All das lässt sich auch zu einem bunten Mix kombinieren und um den Besuch von Restaurants ergänzen.

Und wie nutzen Sie Ihre mobile Küche?

Kochen Sie unterwegs gerne Gewohntes, so wie am heimischen Herd? Bringen Sie dafür extra die Lieblingszutaten von Zuhause mit?

Oder lieben Sie es, über regionale Märkte zu schlendern und das dort Erbeutete selbst in leckere Gerichte zu verwandeln?

Oder lassen Sie sich überwiegend von der regionalen Gastronomie verwöhnen, während die Küche im Reisemobil kalt bleibt?

Schreiben Sie uns, welcher Koch- und Essenstyp Sie im Campingurlaub sind! Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Leserinnen und Lesern von promobil!

