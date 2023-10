Wer ein Wohnmobil oder einen Campingbus kaufen will, hat zwei Möglichkeiten: Neu oder gebraucht. Was bevorzugen Sie? Und warum?

Nach der promobil-Leserbefragung 2023 hat eine Mehrheit von 67 Prozent der Besitzer ihr aktuelles Reisemobil als Neufahrzeug gekauft. Doch es gibt auch gute Gründe für den Kauf eines gebrauchten Wohnmobils. So nennen die Teilnehmer dieser Umfrage häufig die bereits auskurierten Kinderkrankheiten als Grund, allerdings schwören viele auf junge Gebrauchtmobile. Käufer und Käuferinnen von Neufahrzeugen legen Wert auf die freie Wahl der Ausstattung.

Markus Reck, Sankt Johann:

"Wir haben ein Neufahrzeug im September 2020 gekauft (Knaus Boxlife 630), Lieferdatum März 2021, da bereits zu erwarten war, dass die ältere Generation der Dieselfahrzeuge (Fiat) vom Dieselskandal betroffen sind. Diese Entscheidung haben wir bisher nicht bereut. Obwohl einige Mängel aufgetreten sind, auch nach Ablauf der Garantie, hat sich bisher der Hersteller sehr kulant gezeigt. Glück hatten wir auch, dass unser Fahrzeug von den kräftigen Preisanpassungen und Lieferschwierigkeiten nicht betroffen war."

Rolf Guba, Kaisheim:

"Ich habe schon immer gebraucht gekauft und würde auch niemals neu kaufen, denn der Wertverlust ist sehr hoch und bei einem 5–10 Jahre alten Mobil sind mit hoher Wahrscheinlichkeit längst alle Garantiefälle beziehungsweise Probleme erledigt worden. Ich habe mit Gebrauchten sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings sollte man sich – wie ich – schon auskennen."

Hans-Joachim Delfs, Schwarzenbek:

"Drei waren Neu, drei waren Gebrauchte. Mit allen war ich sehr zufrieden. Die gebrauchten Mobile waren alle noch kein Jahr alt mit dem Vorteil, dass alle Anfangsmängel beseitigt waren. Ältere gebrauchte Mobile würde ich nicht kaufen, unter anderem weil viele an ihren Mobilen basteln. Je mehr Vorbesitzer, umso mehr Basteleien. Das kann Folgeschäden nach sich ziehen und Reparaturen verkomplizieren."

Hartmut Boll, per E-Mail:

"Nach der Besichtigung von vielen jungen Gebrauchtfahrzeugen haben wir uns für ein Neufahrzeug entschieden, da die Preise für junge Gebrauchte die Neupreise teilweise überschritten haben, was wahrscheinlich auf die Lieferfristen zurückzuführen ist. Nach 22 Monaten haben wir gestern unser Wohnmobil bekommen."

Rüdiger Loos, Henstedt-Ulzburg:

"Alle unsere Mobile haben wir als junge Gebrauchte gekauft. Die ersten beiden von einem seriösen Vermieter für Wohnmobile, die letzten zwei Fahrzeuge vom Händler. Wenn Mängel an den Fahrzeugen von uns festgestellt wurden, wurden diese Mängel von den Verkäufern zu unserer Zufriedenheit behoben. Durch den Kauf dieser kurz gebrauchten Wohnmobile haben wir sehr viel Geld gespart und können es nur weiterempfehlen."

Thomas Weber, per E-Mail:

"Ein Luxusmobil hat früher um die 100.000 Mark gekostet. So was habe ich mir vor einigen Jahren noch günstig kaufen können. Mittlerweile kostet die Einsteigerklasse so viel. Früher wurde diese Urlaubsmethode belacht, mittlerweile ist sie fast nicht mehr finanzierbar. Deshalb habe ich lange gesucht und verglichen und dann mein jetziges Reisemobil gebraucht gekauft."

Paul Jochem Gerritzen, per E-Mail:

"Wir kaufen neu, da uns die individuelle Ausstattung wichtig ist, besonders Fahrsicherheitsoptionen wie beispielsweise ein aktiver Brems- und Spurhalteassistent."

Hans-Joachim Meinert, Buchdorf:

"Mit einem Gebrauchten sind wir im letzten Jahr eingestiegen. Ein Jahr und einige Reisen später haben wir uns trotz der horrenden Preise ein neues Wohnmobil bestellt. Denn hohe Neuwagenpreise bedeuten auch hohe Gebrauchtwagenpreise. Wir haben deshalb ein tolles Angebot für beide Fahrzeuge bekommen und haben zugeschlagen. Gut ist, es kann wieder verhandelt werden beim Händler."

Gebrauchtkauf von Wohnmobilen

Es muss kein Risiko sein, ein Wohnmobil aus zweiter Hand zu kaufen. Wer mit Plan und Ziel kauft, kann nicht nur Geld sparen, sondern auch Zeit. Denn so umgeht man auch Lieferfristen für neue Modelle. Zwölf Tipps, worauf Sie dabei achten sollten, gibt es hier: Zwölf Fragen zum Gebraucht-Kauf.

