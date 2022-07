Eben erst hat Knaus den Tourer Van auf Basis des VW T6.1 vorgestellt, da zieht die Konzern-Schwester Weinsberg mit dem X-Cursion nach. Wie beim Knaus-Tabbert-Konzern üblich gibt es das Modell mit unterschiedlichem Design und Ausstattung gleich bei mehreren Wohnmobil-Marken.

X-Cursion leitet sich vom englischen Excursion ab, was auf Deutsch Exkursion, Ausflug oder Abstecher heißt. Ob Kurztipp oder längere Reise, der X-Cursion soll alles mitmachen. Denn er ist sozusagen ein geschrumpfter Teilintegrierter auf Basis eines Campervans.

Zwei Grundrisse soll es vom X-Cursion geben. Baugleich zum Knaus Tourer Van den 500 MQ und den 500 LT. Beide sind gerade einmal 5,88 Meter lang und haben eine Innenbreite von nur zwei Metern.

X-Cursion Van 500 MQ mit Flexbad

Wie soll auf so geringem Raum ein kompletter Wohnmobil-Grundriss unterkommen? Eine berechtigte Frage. Das geht vor allem mit vielen kleinen Tricks von Weinsberg. Der 500 MQ bietet dank Flexbad und Schiebebett Sitz- und Schlafplätze für bis zu vier Personen. Dann wird es allerdings wirklich kuschelig im Fahrzeug.

Das Querbett im Heck kann nur vollständig genutzt werden, wenn die höhenverstellbare Dusche weggeklappt ist. Mit der Unterstützung durch eine Gasfeder wird die Dusche nach unten auf die Höhe des angrenzenden Bettes geschoben und die Matratze dann darüber gelegt.

Das restliche Bad ist trotzdem mit einer Wand versehen und so kann man auch nachts die Toilette benutzten. Wer duschen will, schiebt das entsprechende Matratzenteil zu Seite und die Dusche mit Faltwand nach oben. So entsteht eine Duschkabine mit einer Stehhöhe von 1,90 Metern.

Sitzgruppe mit Klapp-Hub-Bett

Im Weinsberg X-Cursion 500 MQ kommt außerdem noch eine Halbdinetten-Sitzbank mit Tisch unter. Zusammen mit den drehbaren Fahrersitzen können dort vier Personen essen.

Über der Sitzgruppe kommt optional ein zusätzliches Klapp-Hub-Bett zum Einsatz, Weinsberg nennt es Easy-Move-Bett. Wird dies für die Nacht heruntergeklappt, kommt man darunter nur noch schwierig zur Aufbautür. Die Leiter hängt dann direkt neben der Küche und vor dem Querbett im Heck.

X-Cursion Van 500 LT mit Längsbank-Sitzgruppe

Der zweite Grundriss verzichtet aufs Querbett hinten und macht das oben beschriebene Easy-Move-Bett über dem Fahrerhaus zum Hauptbett. Damit handelt es sich bei dieser Version um einen Zwei-Personen-Grundriss – mit einem Notbett, das aus der Sitzgruppe gebaut werden kann.

Die Sitzgruppe besteht hier aus zwei Längsbänken und den Fahrersitzen und verspricht lounge-artigen, großzügigen Wohnraum. In der Mitte davon steht ein großer Tisch, der bei Bedarf zusammengeklappt wird.

An der Fahrerseite ist ein Badezimmer untergebracht, das eingerahmt wird von zwei Kleiderschränken. Hier kommt viel Gepäck unter. Gegenüber ist die Küchenzeile eingebaut. Den Einstieg verlagert der 500 LT ans Heck hinter der Küche.

Beide Grundrisse sind mit einer Küche mit Spüle, Zweiflamm-Kocher und 90-Liter-Thetford-Kompressorkühlschrank ausgestattet. Boiler und Heizung sind dieselbetrieben, sodass Gas nur für den Kocher benötigt wird und somit eine 5-kg-Gasflasche ausreicht.

X-Cursion Edition Pepper

Da der Weinsberg Caracompact in der Pepper-Sonderausstattung in der Vergangenheit sehr beliebt war, gibt's auch von diesem kleinen Teilintegrierten direkt eine Pepper-Edition. Viel verraten hat Weinsberg noch nicht darüber, aber verspricht viel Ausstattung, Assistenzsysteme und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Preis für den X-Cursion steht bislang noch nicht fest.