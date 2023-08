Der 5,93 Meter lange Campingbus Wochner Summiteer 6.0 bietet einen ungewöhnlichen Grundriss. Zusammen mit dem Frontbügel und der Lichtleiste an der Front wird klar: Der will klotzen, nicht kleckern.

Bequemer Einstieg ins Aufstelldach

Wer die Türe an der Beifahrerseite öffnet, erblickt gleich gegenüber ein Schrankmöbel, das gleichzeitig als Treppe dient – und ins Aufstelldach bzw. Schlafgemach führt. Reisende erklimmen das Bett über komfortable Treppenstufen, unter denen noch ein Kleiderschrank unterkommt.

Der Grundriss richtet sich an Paare, denn der Camper bietet nur zwei Dreipunkt-Sitzplätze und nur ein Bett für zwei Personen im Aufstelldach.

Im Heck steht eine Sitzgruppe mit zwei Längsbänken. Als Highlight darf man hier sicherlich der Ausblick durch die geöffneten Hecktüren anpreisen. Cooles Add-on: An ihnen lassen sich wiederum Campingmöbel für draußen anbringen.

Sowohl die Treppe ins Oberstübchen als auch die Längsbank-Sitzgruppe im Summiteer 6.0 erinnern stark an den Hymer Venture S. Vor allem da der Wochner Summiteer ebenfalls sehr schick und modern wirkt.

Natürliche Holzmaserungen wechseln sich im Möbeldesign mit Klappen in Braun und Minzgrün ab. Die hellen Polster und die hellgraue Filzverkleidung schaffen Gemütlichkeit. Die Armaturen sind in matt-schwarz gehalten.

Küche und Bad

An die Längsbänke grenzen die Küche und das Bad an. In der Küche wird auf zwei Induktionsfeldern gekocht. Der Kühlschrank ist vorn am Küchenblock angebracht und lässt sich beidseitig öffnen.

Hinter einer Holztür im Schrankmöbel geht's ins Kompaktbad. Dort verbergen sich ein kleines Waschbecken mit Duschauszug und eine Banktoilette.

Fahrzeug-Ausstattung

Das Mercedes-Sprinter-Basisfahrzeug kommt serienmäßig mit 140 PS und optional mit 190 PS. Allradantrieb, All-Terrain-Bereifung und Torque-on-Demand sind in allen Versionen Standard, genauso wie die Automatik-Gangschaltung 9G-Tronic. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,1 Tonnen, scheiden KundInnen mit einem Klasse-B-Führerschein von vorneherein aus.

Wer sich den Sprinter noch bequemer gestalten will, hat laut zusätzlicher Ausstattungsliste eine große Auswahl. Dazu gehören die vielen Assistenzsysteme von Mercedes-Benz, wie etwa der Verkehrszeichenassistent oder der aktive Abstand-Halter.

Ein Solarmodul namens "Sunpower" bietet zwei 160-Watt-Panels zum Preis von 990 Euro. Eine Anhängerkupplung, mit der der Campingbus bis zu 2,8 Tonnen ziehen kann, kostet 1.679 Euro. Die elektrische Markise gibt's ab 1.454 Euro.

Wochner Summiteer 6.0 Sprinter 4x4 (2024)