Schöner kann man den Frühling nicht begrüßen! Nirgends dürften die ersten lauen Abende im Jahr mehr Vergnügen bereiten als in einem gemütlichen Marktplatzlokal in Weinheim.

Dank bevorzugter Lage, windgeschützt an der sonnenbeschienenen Westflanke des Odenwaldes, beginnt der Frühling an der Bergstraße viel früher als andernorts. Auf den Äckern und in den Gärten ringsum blühen sehr oft schon Anfang März die Mandelbäume; kurz darauf öffnen Forsythien, Magnolien und Zierkirschen ihre zarten Knospen.

Prominente Feingeister und Literaten priesen schon früh diesen mediterran wirkenden Landstrich zwischen Darmstadt und Heidelberg. So soll anno 1764 der Habsburger Kaiser Joseph II. nach seiner Krönung in Frankfurt auf der Rückreise nach Wien beim Anblick der üppigen Natur entzückt ausgerufen haben: "Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden!"

Die Grünanlagen in Weinheim

Die heutigen mobilen BesucherInnen an der Bergstraße steuern meist geradewegs auf Weinheim zu, das pulsierende Herz der Region. Nur wenige Meter vom ehemaligen Schloss der Freiherren von Berckheim und der verwinkelten Altstadt laden mehrere aufwendig gestaltete Grünanlagen zur Erholung und zu spannenden Erkundungsgängen ein.

Subtropische Gehölze sind im milden Klima zu imposanten Baumriesen herangewachsen, wobei die größte Libanonzeder Deutschlands am Eingang zum Schlosspark besonders hervorsticht. Daneben besteht im benachbarten Exotenwald die einmalige Gelegenheit, auf beschilderten Rundwegen 18 unterschiedliche Waldregionen der Erde gemütlich zu durchwandern. Dabei lassen sich rund 140 verschiedene Baumarten bewundern, darunter über 55 Meter hohe Mammutbäume aus Nordamerika.

Der 1872 von Christian Freiherr von Berckheim gegründete Forst steht seit 1955 unter der Pflege des Landes Baden-Württemberg, das mit jährlichen Neuanpflanzungen die Artenvielfalt vorantreibt. Tipps für die Gestaltung des heimischen Gartens zeigt indes der Hermannshof auf, ein Schau- und Sichtungsgelände im Dienst der Forschung. Alle genannten Anlagen sind übrigens kostenfrei zugänglich.

Frühling im Straßencafé oder am Badesee

Viele Terrassenrestaurants und Straßencafés unter japanischen Schnurbäumen auf dem fachwerkgeschmückten Marktplatz unterstreichen die ausgesprochen südländische Atmosphäre der Stadt. Ebenfalls nur ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt erstreckt sich das alte Gerberviertel, das mit besonders hübschen Häusern aufwartet. Am Haus Münzgasse 13 fällt jedes Jahr Anfang August der Startschuss zur Weinheimer Kerwe; sie ist eines der größten regionalen Volksfeste.

Als schönster Badesee in der Gegend gilt der stadtnahe Waidsee; er eignet sich auch wunderbar zum Segeln und Surfen. Ein weiterer Magnet dort: das Erlebnisbad "Miramar", wo Wohnmobil-Fahrer einen einfachen Stellplatz vorfinden.

Der besondere Tipp: Segway-Tour

Stadtführung einmal anders: per "Segway" kräfte- und umweltschonend durch die Altstadt und zur Ruine Windeck oder zum Aussichtsturm Hirschkopf. Buchbare Termine 14-täglich an Wochenenden von Februar bis November. Ein Mofa- oder Kfz-Führerschein ist dafür erforderlich.

Infos

Stadt- & Tourismusmarketing Weinheim e.V., Hauptstraße 47, 69469 Weinheim, weinheim-marketing.de, tourismus-bw.de

Die besten Stellplätze in und um Weinheim

Hier finden Sie alle Stellplatz-Tipps für einen Ausflug in die Stadt.

Der Stellplatz in der Altstadt liegt direkt am Schlosspark und ist mehr Parkplatz als vollausgestatteter Camping-Hafen. Selbst wenn man nicht dort übernachtet, ist er laut Stellplatz-Radar-Bewertungen "eine zentral gelegene gute Ausgangsbasis um die schöne Stadt zu erkunden".

Der Wohnmobilstellplatz in Ladenburg ist ein beliebter Ort für Reisemobilisten und Camperinnen und schon lange ein promobil Redaktions-Tipp. Die neuesten Bewertungen sprechen ebenfalls für eine Übernachtung "Super Platz. Man ist fix in der wunderschönen Altstadt. Nettes Personal und sehr hilfsbereit." Weinheim ist ca. 12 Kilometer via Landstraße oder Autobahn entfernt und wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als 30 Minuten erreicht.

Der Wohnmobil-Stellplatz Lorsch liegt 17 Kilometer entfernt am Stadtrand von Lorsch. Er überzeugt mit seiner grünen Umgebung: "Superschön gelegen, sauber, die Straße stört kaum."

Der Marbacherhof in Hirschberg an der Bergstraße ist familiengeführt und befindet sich nur 5 Kilometer von Weinheim entfernt. Mit dem Fahrrad ist man in weniger als 20 Minuten in Weinheim, mit den Öffentlichen in etwa 26 Minuten.

Weitere Stellplätze im Odenwald und Tipps für die Region finden Sie hier.