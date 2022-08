Ein Biturbo-Reihensechser mit Reserven für massives Tuning, Filmauftritte mit epischen Driftszenen und Rennerfolge: Mit dem Skyline GT-R brachte Nissan 1989 einen Sportwagen auf den Markt, der mit seinem klaren Charakter schnell Fans fand.

Fast & Furious mit mehr als 500 PS

Die Ende der 80er eher mittelgute Aerodynamik mit einem cW-Wert von 0,40 konterte der Motor mit Schub – und ab Werk waren Höchstgeschwindigkeit und Tachoskala eh auf 180 km/h begrenzt. Allradlenkung half dem für einen Sportwagen eher sperrigen Coupé um's Eck – oder für Könner eben ein gezielter Drift.

Allradantrieb brachte die offiziellen 280 PS auf den Boden – inoffiziell waren es eher 300 bis 330 PS. Tuner bringen den RB26DETT mit höherem Ladedruck und angepassten Innereien auch auf 500 PS. Der blaue BNR34 GT-R, den Paul Walker in Fast & Furious um die Ecken drosch, soll sogar mehr als 500 PS gehabt haben.

Originaler GT-R von 1989

Jener schwarze Skyline GT-R aus dem ersten Baujahr 1989, den RM Sotheby's am 20. August im kalifornischen Monterey versteigert, hat die serienmäßige Leistung. Es sei eines der wenigen Exemplare der R32-Generation, das ohne größere Modifikationen an Antrieb oder Karosserie überlebt habe, schreibt das Auktionshaus. Angetrieben wird das Coupé vom 2,6-Liter-Biturbo-Reihensechser, die Kraft wird über eine Fünfgang-Handschaltung übertragen. Kosten soll der originale 1989er R32 80.000 bis 100.000 US-Dollar. Das entspricht aktuell 78.400 bis 98.000 Euro.

Skyline GT-R mit 1.590 km

Der zweite GT-R im Skyline-Trio ist ein Modell aus der von 1993 bis 1998 gebauten Serie R33. Das in Midnight Purple lackierte Exemplar stammt aus einer Hongkonger Sammlung und hat gerade mal 1.590 Kilometer auf dem Tacho. Dieser Low-Miler aus Sammlerhand ist ebenfalls original, ihn treibt der unveränderte RB26DETT an, der auch hier mit einer Fünfgang-Handschaltung gepaart ist. Das kryptische Kürzel entschlüsselt sich übrigens so: RB für Race Breed, 26 für Hubraum, D für DOHC, E für Electronic Concentrated Control System, TT für Twin Turbo. Der 1995er GT-R soll 150.000 bis 180.000 US-Dollar einbringen (147.000 bis 176.400 Euro).

Tourenwagen und 24h-Gewinner

Der spektakulärste GT-R im Trio ist auch der teuerste. Doch der Reihe nach: Hasemi Motorsport und Nissans Sportabteilung Nismo bauten 1994 für die Japan Grand Touring Car Championship einen Skyline GT-R auf. Rennfahrer Masahiro Hasemi wurde mit dem "JGTCC GT1" am Ende der Saison Zweiter. Mit einem Sieg bei dem 24-Stunden-Rennen von Tokachi bewies der orange-weiße Renner, dass er zuverlässig und schnell ist. Wer ihn kaufen will, sollte bereit sein, 500.000 bis 550.000 US-Dollar, umgerechnet 490.000 bis 539.000 Euro, zu investieren.