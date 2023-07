© Reinhard Schmid



Mantzel in Oberhausen lieferte eine 3,9-Liter-Version des Reihensechszylinders. Die Karosserie der ersten 100 Autos baute Ocra in Turin, danach wechselte Bitter zu Maggiora. Die Endmontage erfolgte bei Steyr-Daimler-Puch in Graz.