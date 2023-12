© Mercedes-Benz



"Mörderbiene" nennen manche das S-Klasse Coupé wegen der großen Scheinwerfer. Mercedes benennt den C 140 zweimal um, ab 1994 heißt er S Coupé statt zuvor SEC, zwei Jahre später CL. Der 4,2-Liter-V8 im S 420 Coupé übernimmt für 148.120 Mark den Job eines 279 PS starken Einstiegsmodells in die teuerste Pkw-Baureihe des Hauses. Nur 2.496 C 140 E 420 entstehen bis 1998.