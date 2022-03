© A. Cremers



Auf dem Stand von Lukas Hüni in Halle 1 parkte er ganz vorne, der Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso von 1964 in unauffälligem Grigio Argento, was auf Deutsch schlicht Silbergrau heißt. Hüni bot plakativere Pretiosen auf, etwa gleich zwei Lancia Stratos in Rosso Corsa, aber der Ferrari Lusso eroberte das Herz des Rezensenten im Sturm. Die betörende Schlichtheit der dennoch kurvenreich gestalteten Pininfarina-Karosserie, machen den Zwölfzylinder-Zweisitzer zu einem der schönsten GT aller Zeiten. Keine Frage, das auf 1,8 Millionen Euro taxierte Coupé mit dem legendären Colombo V12 ist auch einen Tag nach Messeschluss immer noch mein Best of Show.