Er sieht nicht so aus wie auf dem Foto. Unser Gegenüber haben wir in einer Dating-App kennengelernt. Auf dem Foto sah der Mann ziemlich heiß aus – und war in unserem Alter. Die Person, die mit uns an einem Tisch sitzt, ist nur leider weit von der auf dem Bild entfernt.