Er ist ein Badezimmer-Chaot?!

Sie hassen es, wenn er vor Ihnen geduscht hat, weil dann das ganze Bad unter Wasser steht? Sie regen sich jeden Morgen auf, wenn sein Handtuch verkrumpelt auf dem Boden liegt, statt glatt über dem Handtuchhalter zu hängen? Und seine Zahnpastareste im Waschbecken führen jeden Morgen zu einem Wutausbruch? Es gibt nur zwei Lösungen: ziehen Sie in eine Wohnung mit Gäste-Bad und eröffnen Sie jeder Ihre morgendliche Privatsphäre. Oder schalten Sie mal einen Gang runter, werte Damen. Denn was ist bitteschön so schlimm daran, dass ihn sein halbtrockenes Handtuch am Abend eben nicht stört und er optimistisch ist, dass das Bad bis zum nächsten Tag wieder begehbar ist? Positives Denken. Alles andere führt schon am Anfang des Tages zu Streit. Unnötige, Streit!