© Astarot / iStock / Getty Images Plus / Getty Images



Wenn die Stimmlage passt

Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen mit einer hohen Stimme von Männern meist als besonders attraktiv und jünger empfunden werden, was vermutlich evolutionsbiologisch mit der Fruchtbarkeit zu tun hat. Allerdings: Die Stimmlage alleine macht es auch nicht. Forscher der Universität in Aberdeen konnten zeigen, dass am anziehendsten jene Stimmen wirkten, die sowohl hoch waren also auch eine positive Aussage wie "Ich mag dich wirklich" enthielten. Bei negativen Aussagen verliert die gleiche Stimme an Attraktivität.