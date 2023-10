Mies: Die schlimmsten Wege, um Schluss zu machen

© Imago/ blickwinkel



Liebesbriefe sind in Zeiten Social Media zur romantischen Ausnahme geworden. Ein absolutes No-Go sind Briefe, in denen das Beziehungsende verkündet wird. Ein Vier-Augen-Gespräch kann auch ein handgeschriebener Brief nicht ersetzten. Noch schlimmer: eine einfache Abschiedsnotiz auf dem Küchentisch.