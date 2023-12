© imago images/ MCPHOTO-Diez



Von einer Bierfalle sollten Sie lieber die Finger lassen, denn sie lockt auch die Schnecken aus den Nachbargärten an. Die meisten Schnecken erfreuen sich erst am Bier und dann an ihrem Gemüse. Außerdem zieht der Bier-Geruch auch Nützlinge an, denen die Falle zum Verhängnis wird.