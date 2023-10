© Sea Wave/shutterstock.com



Kiwis werden in Südeuropa von Oktober bis März geerntet und sind wahre Vitaminwunder: Die Frucht hat mit rund 70 mg pro 100 Gramm fast doppelt so viel Vitamin C wie Orangen. Zudem hat die Frucht einen hohen Gehalt an Folsäure, Kalzium und Magnesium.