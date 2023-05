So vertreiben Sie Maulwürfe

© Thinkstock / iStockphoto



Zum Maulwurf vertreiben wird Buttersäure als Mittel der Wahl in diversen Gartenforen empfohlen. Dabei handelt es sich um Butansäure, eine farblose Flüssigkeit, die äußerst unangenehm riecht. Beim Umgang mit Buttersäure ist jedoch Vorsicht geboten. Die Dämpfe der Chemikalie reizen die Schleimhäute von Augen und Atemwegen. Auf ein altes Tuch einige Tropfen Buttersäure tropfen und mit einem Stock direkt in den Gang unter einem Maulwurfshügel schieben. Den Lappen gut mit Erde abdecken, damit der wirklich unangenehme Geruch nicht in die Umgebung gelangt. So muss jeder Maulwurfshügel im Garten behandelt werden, um den Maulwurf wirklich loszuwerden.