© Getty Images



Fußpflege mit Olivenöl und Heilpflanzen:

100 Milliliter gutes Olivenöl erhitzen und zehn Gramm Bärlauch sowie fünf Gramm Ringelblumenblüten und je zwei Gramm Rosmarin- und Lavendelblüten hinzugeben. Mischung drei Minuten kochen und über Nacht an einem kühlen Ort lagern. Am nächsten Tag wird das Ganze noch einmal erhitzt, für zehn Minuten gerührt und dann auf handwarme Temperatur abgekühlt. Nachdem das Öl abgeseiht und in Flaschen abgefüllt wurde, kann es dünn auf betroffene Stellen aufgetragen werden. Diese Fußpflege wirkt glättend bei spröder Haut und heilend gegen wunde, rissige Stellen.