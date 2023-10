© Getty Images



Essensreste werden nicht in Frischhaltefolie verpackt

Den Teller mit den restlichen Nudeln oder dem Salat einfach in den Kühlschrank stellen? Bitte nicht. Immer mindestens Frischhaltefolie oder gleich eine Frischhaltebox nutzen. So bleibt das Essen zum einen länger frisch, zum anderen dämmen Sie Keime ein.