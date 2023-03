Abstecher in die Schweiz: Das hat Zürich zu bieten

© Thomas Halvorsen/Shutterstock.com



Am 12. August findet die 30. Street Parade in Zürich statt. Rund 80 große und kleinere Partys locken Feierwütige an. Sogenannte "Love Mobiles" fahren mit Schritttempo durch die Stadt - mit DJs und Musikanlagen. Die Techno- und Houseparade ist in jedem Fall etwas Besonderes.