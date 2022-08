Augen auf beim Schwimmen: Diese Meeresbewohner sind gefährlich!

© Harald Schottner/Shutterstock.com



Auch der Steinfisch ist kein angenehmer Zeitgenosse. Er ist sehr gut getarnt, was seinen Namen erklärt. Im Roten Meer, Indischen Ozean und Pazifik ist er heimisch. Die giftigen Stacheln an der Ober- sowie Unterseite enthalten ein Nervengift - was Lähmungen und Herzkreislaufstörungen auslöst.