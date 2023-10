© GybasDigiPhoto / Shutterstock.com



Der letzte Wunsch von Kaiserin Elisabeth (1837-1898) war es, am Meer bestattet zu werden. Die Monarchie verwehrte ihr das, auch sie ist in der Kapuzinergruft. Im Wiener Volksgarten steht eines ihrer schönsten Denkmäler und im Sisi-Museum in der Hofburg kann man bis heute ihre Gemächer besichtigen.