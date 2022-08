© suehling / Shutterstock.com



Auch wenn der Name der Insel vom Wort für "karg" abstammt: Juist ist eine Perle in der Nordsee. In fast jedem Haus der Insel sind auch Ferienwohnungen für Touristen eingerichtet. In der Hochsaison vervielfacht sich Juists Einwohnerzahl ohne weiteres.