Bamberger Weihnachtsmarkt

Standort: Maximiliansplatz

Offizielle Seite: Bamberger Weihnachtsmarkt

Inmitten der reizvollen Bamberger Altstadt (Weltkulturerbe) findet der eher ruhige Weihnachtsmarkt auf dem Maximiliansplatz vor dem Rathaus statt. Das Schöne an den beigen Holzbuden am Platz sind ihre großen, mit Tannenzweigen geschmückte Dach-Überstände: So werden weder Gäste noch Produkte bei Regen durchnässt. Auch in der Einkaufsstraße "Grüner Markt" stehen einige Stände. Eine weitere Spezialität ist der Weiße Glühwein: Riesling mit Glühwein-Gewürzen. Der Bamberger Krippenweg ist eine Attraktion in der Adventszeit. Diese alte Tradition des Schmückens öffentlicher Plätze umfasst etwa 30 über die Stadt verstreute Stationen, bestehend aus Museums- und Kirchenkrippen.