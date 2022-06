Diese Seen hat nicht jeder auf dem Schirm

© DZiegler/Shutterstock.com



Ja, auch in Leipzig kann man sich im Sommer abkühlen. Zwar ist der Cospudener See künstlich angelegt worden, nichtsdestotrotz zieht er die Einheimischen an. So gibt es einen über zwei Kilometer langen Sandstrand und einen Hafen. Über zehn Kilometer führt ein Rundweg einmal um den See.