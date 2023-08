© imago/ZUMA Press



Horseshoe Lake, Kalifornien

Im kalifornischen Mammoth Lakes liegt der auf den ersten Blick malerische Hoseshoe Lake. Allerdings hat der See es in sich: Das Wasser hat einen hohen Kohlendioxidgehalt. Für die Bäume um den See endete das bereits tödlich. Die direkt am Ufer gelegenen starben ab. Auch einige Menschen, die 2006 in den Höhlen nahe des Sees Schutz suchten, starben an einer Kohlendioxidvergiftung.