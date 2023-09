© Petr Kopka / Shutterstock.com



"Lieb bist du uns, wo du eben bist. Lieb, wo du gebirgig bist", heißt es in der kroatischen Hymne. Unweit der schönsten Strände Europas erstrecken sich hohe Berge in den Himmel. Wer baden und wandern will, ist in Dalmatien genau richtig.