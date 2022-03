Leben Unterwasser: Die schönsten Bilder aus der Tiefe

© saber photography/Shutterstock.com



Fast sieht es so aus, als würde sich diese Meeresschildkröte mit dem kleinen Fisch unterhalten. Die gepanzerten Tiere sind vor allem in den tropischen und subtropischen Regionen zu finden. Nur für die Eiablage kommt diese Schildkrötenart an Land. Leider sind die Tiere heute vom Aussterben bedroht.