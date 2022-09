Unbekannte Flecken: Kennen Sie diese Staaten?

© Andreas Marcus Lehnert/Shutterstock.com



Eswatini hieß bis 2018 noch Swasiland und grenzt an Südafrika und Mosambik. An der Spitze der absoluten Monarchie steht König Mswati III. Leider hält das Land einen traurigen Rekord: Die Rate der HIV-Infizierten ist hier am höchsten. 2004 trug knapp 40 Prozent der Bevölkerung den Virus in sich.