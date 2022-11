Sehen Sie sich auch gerne Krimis im Fernsehen an? Wir fiebern mit, sind gespannt, ob der Täter oder die Täterin gefasst wird und trauern um die Opfer. Doch Mord und Totschlag begegnen wir nicht nur auf der Mattscheibe. In der Geschichte der BRD gab es bereits zahlreiche Kriminalfälle, die die Welt in Atem hielten und auch heute noch nicht vergessen sind. Wir haben die spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre für Sie gesammelt.

Unheimliche Morde

Zahlreiche Serienmorde stellten die Polizei in der Geschichte Deutschlands schon vor ein Rätsel – oder wurden allein durch Zufall entdeckt. So fand etwa die Feuerwehr aufgrund eines Brands Leichenteile in der Wohnung Fritz Honkas und überführten ihn so der Morde mehrerer Frauen, die er auf dem Hamburger Kiez kennengelernt hatte. Auch Adolf Seefeld gilt als einer der bekanntesten Serienmörder. Wie er in der Zeit des Dritten Reichs zwölf Jungen umgebracht hatte und ob dabei Hypnose im Spiel war, kann bis heute nicht sicher geklärt werden. Hingegen wusste man beim Ripper von Magdeburg genau, wie seine Opfer zu Tode kamen – unter anderem durch mehr als 200 Messerstiche. Trotzdem: Zweimal kam der Mörder wieder frei, einmal wurde er erneut zum Täter.

Tragische Ereignisse

Ob der Absturz der Germanwings-Maschine oder das Attentat auf den Breitscheidplatz in Berlin: Auch in der jüngsten Zeit passieren tragische Ereignisse, die keiner von uns so schnell aus dem Kopf bekommt. Glücklicherweise gibt es nicht immer Todesopfer – so wie beim versuchten Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund oder das geplante Attentat am Bonner Hauptbahnhof. Weitere Kriminalfälle, die wir auch heute nicht vergessen haben: Der Mord an Münchens bekannten Modedesigner Rudolf Mooshammer oder auch die Nacht, in der die heute 91-jährige Schauspielerin Ingrid van Bergen ihren damaligen Lebensgefährten erschoss. In unserer Bildershow haben wir Ihnen die zwölf spannendsten Kriminalfälle noch einmal zusammengefasst.