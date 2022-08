Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will den Kader für die anstehende Heim-EM (1. bis 18. September) schon Ende der kommenden Woche bekannt geben.

Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will den Kader für die anstehende Heim-EM (1. bis 18. September) schon Ende der kommenden Woche bekannt geben. "Die Idee ist, am Freitag nach dem Spiel in Almere zu entscheiden", sagte der Kanadier dem SID. Dort trifft das Nationalteam auf Gastgeber Niederlande.

Am Samstag beginnt im Vorrundenspielort Köln das erste Trainingslager vor dem großen Highlight, am Mittwoch spielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Hasselt gegen Gastgeber Belgien, zwei Tage danach vor den Toren Amsterdams.

Alle im Vorfeld nominierten 16 Spieler sind im viertägigen Trainingslager wie geplant dabei, dazu kommt der erst am Freitag eingebürgerte Amerikaner Nick Weiler-Babb. "Ich nenne das Camp Phase eins", sagte Herbert mit Blick auf den Start, "wir wollen an unserem System arbeiten".

Die anschließenden Tests seien da, "um zusammenzukommen und ein Team zu werden", sagte Herbert. Danach werde er "hoffentlich die zwölf Spieler aussuchen können". Beim darauffolgenden Supercup in Hamburg (19./20. August) gehe es dann darum, "den Fokus auf kleine Dinge" zu legen.

Zum DBB-Aufgebot gehören in Dennis Schröder (vertragslos), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) vier Profis, die in der vergangenen Saison in der Basketball Association" itemprop="name" />NBA gespielt haben.