Köln (SID) - Die deutschen Basketballer haben die Vorrunde der Heim-EM auch ohne Kapitän Dennis Schröder mit einem ungefährdeten Sieg gegen Außenseiter Ungarn abgeschlossen. In der erstmals nicht ausverkauften Kölner Lanxess Arena gelang ein 106:71 (54:39)-Erfolg im bedeutungslosen Duell mit dem Tabellenschlusslicht, am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht in Berlin das Achtelfinale gegen Montenegro an.

Da Europameister Slowenien am frühen Abend Frankreich 88:82 (44:40) geschlagen hatte, stand schon vor dem Ungarn-Spiel fest, dass die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Gruppe B hinter dem Titelverteidiger auf dem zweiten Platz abschließt. Montenegro wurde Dritter in Staffel A hinter Spanien und der Türkei.

Bundestrainer Gordon Herbert schonte Schröder und Daniel Theis, Nick Weiler-Babb fehlte wegen Schulterproblemen. Christian Sengfelder war im Abschlussspiel der Gruppenphase mit 22 Punkten der Topscorer. Die DBB-Mannschaft verlor in der Vorrunde nur das Spiel gegen Slowenien und feierte vier Siege.