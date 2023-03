Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso will den Schwung der vergangenen beiden Pflichtspiele mit in das Heimspiel gegen Hertha BSC nehmen.

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso will den Schwung der vergangenen beiden Pflichtspiele mit in das Heimspiel gegen Hertha BSC nehmen. "Nach Monaco und Freiburg haben sich die Spieler gut erholt, wir sind bereit", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen den Tabellen-14. am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Das Spiel gegen das Kellerkind sei wichtig, betonte der Spanier: "Wir wollen gewinnen und brauchen unsere beste Leistung." Dabei kann Alonso wieder auf Rechtsaußen Amine Adli zurückgreifen, der seine Rotsperre abgesessen hat - ebenso wie auf die beiden Innenverteidiger Jonathan Tah und Piero Hincapie, die nach ihren Gelbsperren in den Kader zurückkehren.

Es gebe viel Konkurrenz für wenige Positionen, betonte Alonso: "Das ist gut in dieser Phase, wir werden die ganze Mannschaft für jedes Spiel brauchen." Einzig Charles Aranguiz (Wadenprobleme) und Ersatzkeeper Andrey Lunew (Rücken) fallen weiter aus.

Berlin, das nach sechs Punkten aus den vergangenen drei Spielen mit viel Rückenwind zur ausverkauften BayArena anreist, sei "kein einfacher Gegner", betonte Alonso. Die Elf von Hertha-Trainer Sandro Schwarz sei "in einem guten Moment und in einer guten Form". Im Kampf um die Europapokalränge möchte die Werkself dennoch keinen weiteren Boden verlieren.

Derzeit liegt Leverkusen mit 28 Punkten auf Platz elf, zehn Zähler hinter den europäischen Rängen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte die Alonso-Elf lediglich vier Punkte.