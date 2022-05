Köln (SID) - Schalke 04 ist durch, Werder Bremen fehlt noch ein Punkt - und der Hamburger SV und Darmstadt 98 hoffen auf einen Ausrutscher der Grün-Weißen: Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga fällt die Entscheidung um den Aufstieg und die Relegation. Bremen empfängt Jahn Regensburg, der HSV spielt bei Hansa Rostock, Darmstadt gegen den SC Paderborn. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Nach dem flachen Kurs rund um Neapel geht es beim Giro d'Italia für Lennard Kämna und Co. wieder auf und ab. Von Isernia nach Blockhaus stehen auf 191 km fünf Bergwertungen an - darunter die Ankunft mit einem Anstieg der ersten Kategorie. Eine gute Gelegenheit für die Favoriten, für Abstände im Gesamtklassement zu sorgen; und für Kämna, sich an der Spitze festzusetzen.