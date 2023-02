München (SID) - Sadio Mane wird dem FC Bayern voraussichtlich in drei bis vier Wochen wieder zur Verfügung stehen. "Ich erwarte ihn Ende Februar zurück, so um den 21., 22. versuchen wir, ihn zu integrieren", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Mane hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM mit Senegal verpasst.

Mane trainiert seit Dienstag wieder mit Ball. Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 14. Februar bei Paris St. Germain ist er kein Thema, für das Rückspiel am 8. März könnte er wieder einsatzbereit sein.

Darüber hinaus hat Noussair Mazraoui am Freitag mit dem Aufbautraining begonnen. Der marokkanische Nationalspieler hatte sich im Verlauf der WM mit dem Coronavirus infiziert, anschließend war bei dem 25-Jährigen eine milde Entzündung des Herzbeutels diagnostiziert worden.