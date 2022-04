Köln (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat Bayern München nach dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund zum erneuten Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga gratuliert. "Die deutsche Meisterschaft ist der ehrlichste Titel und die Basis für weitere Erfolge. Jeder Titelgewinn gibt Selbstvertrauen – und hoffentlich für unsere Nationalspieler auch Rückenwind für die anstehenden Aufgaben in der UEFA Nations League sowie als Höhepunkt bei der WM in Katar", sagte Flick laut einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Bayern holten zum zehnten Mal in Folge den Titel in der Bundesliga.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ergänzte: "Die Konstanz des Klubs ist überaus beeindruckend." DFB-Direktor Oliver Bierhoff meinte: "Die Diskussionen über die fehlende Spannung in der Bundesliga können diesen großartigen Erfolg nicht schmälern. Zehnmal hintereinander deutscher Meister zu werden, ist beeindruckend und macht deutlich, wie gut der Verein seit vielen Jahren arbeitet."