Frankfurt am Main (SID) - Das für Samstag geplante Spiel der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt ist abgesagt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab, ist "das Feld auf Platz 11 in Bremen wegen starken Schnellfalls" nicht bespielbar. Zu diesem Ergebnis kam die Platzkommission des DFB. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.