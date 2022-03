Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vier Corona-Ausfälle verkraften. Wie die Breisgauer kurz vor der Partie am Samstag mitteilten, fehlen Philipp Lienhart, Maximilian Eggestein, Woo-Yeong Jeong und Hugo Siquet aufgrund positiver Corona-Tests.

Zudem fällt Lukas Kübler mit muskulären Problemen aus. Dafür steht Leistungsträger Nico Schlotterbeck nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Leipzig in der Startelf.

Am Donnerstag hatte Freiburg zunächst keine Details zu möglichen Coronafällen genannt. Allerdings kündigte der Klub bereits an, dass aufgrund "indifferenter" Tests noch offen sei, wer gegen Wolfsburg zur Verfügung stehe.