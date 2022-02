Köln (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf seinen kroatischen Starstürmer Andrej Kramaric verzichten. Der Vize-Weltmeister ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich einer Vereinsmitteilung von Dienstag zufolge in häuslicher Quarantäne.

"Bis auf leichte Erkältungssymptome geht es ihm gut", teilte Hoffenheim via Twitter mit. Der Tabellenachte empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Arminia Bielefeld. Kramaric (30) steht in dieser Saison bei drei Toren und sieben Torvorlagen.