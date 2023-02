Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05 muss im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. "Er wird nicht mitfahren", sagte Trainer Bo Svensson am Freitag. Der Defensivspieler war beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Mittwoch (0:4) mit Beschwerden am "Oberschenkel" ausgewechselt worden.

Zudem steht Torhüter Robin Zentner (Rückenprobleme) weiterhin nicht zur Verfügung. Ihn vertritt weiterhin Finn Dahmen. "Er macht es sehr gut im Tor. Auf ihn ist komplett Verlass", sagte Svensson: "Er hat die Chance genutzt, das freut mich natürlich, allerdings habe ich auch nichts anderes von ihm erwartet." Der Mainzer Top-Scorer Karim Onisiwo (sieben Tore und drei Vorlagen) ist indes wieder ein Kandidat für die Startelf.